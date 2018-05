Mindestsicherung "neu" trifft Familien mit Kindern

Mehr als die Hälfte aller Mindestsicherungsbezieher lebt in Familien mit Kindern. Das geht aus Zahlen der Statistik Austria für 2016 hervor. Angesichts der Regierungspläne müssen vor allem Familien mit mehreren Kindern künftig mit starken Kürzungen rechnen. Auch für Alleinerzieherinnen mit drei oder mehr Kindern könnte es - abhängig von vom Bundesland - weniger Geld geben.

Wie aus Zahlen der Statistik Austria hervorgeht, lebte 2016 mehr als die Hälfte der Mindestsicherungs-Bezieher in Familien mit Kindern. Demnach gab es in ganz Österreich 307.533 Bezieher (173.484 in Wien). Davon lebten 98.192 Bezieher in Paar-Haushalten mit Kindern (davon 58.705 in Wien), weitere 59.050 in Alleinerzieher-Haushalten mit Kindern (28.946 in Wien). 113.231 waren Alleinstehende, 16.962 Paare ohne Kinder. Dazu kommen noch weitere Haushalte wie zum Beispiel solche mit mehreren volljährigen Personen.