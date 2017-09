Mindestsicherung in Vorarlberg: Kosten, Bezieher und Bezugsdauer im Vergleich

Im Jahr 2016 bezogen in Vorarlberg 13.078 Personen in 6.053 Bedarfsgemeinschaften Mindestsicherung. Als Bedarfsgemeinschaft versteht die Statistik Austria Alleinstehende oder Familien, die von der Mindestsicherung profitieren. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kinder wäre hier dementsprechend sowohl als eine Bedarfsgruppe wie auch drei Personen erfasst. 2012 waren es noch 8.583 Personen in 3.948 Bedarfsgemeinschaften. Dies entspricht einem Zuwachs von 52,4, beziehungsweise von 53,3 Prozent.

Ausgaben für Mindestsicherung seit 2012 verdoppelt

Insgesamt zahlte Vorarlberg im vergangenen Jahr 34,3 Millionen Euro an Mindestsicherung aus, österreichweit waren es 924,2 Millionen Euro. Vorarlberg hatte somit mit einem Bevölkerungsanteil von 4,44 Prozent nur 3,7 Prozent der Ausgaben in diesem Bereich. Dennoch, seit 2012 haben sich die Ausgaben in Vorarlberg mehr als verdoppelt. Kein Bundesland hat einen vergleichbar starken Anstieg, bundesweit gingen die Ausgaben nur um 61,8 Prozent hinaus.

Arbeitslosigkeit und Wenigverdiener

Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker sieht den starken Anstieg vor allem der wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet: “In den Jahren 2012, 2013, 2014 und in der ersten Hälfte 2015 waren die Steigerungen nicht auf die erhöhte Anzahl von Flüchtlingen zurückzuführen, sondern auf die Auswirkungen der Finanzkrise mit erhöhter Arbeitslosigkeit und vermehrt Menschen mit zu geringem Einkommen, die über die Mindestsicherung aufgestockt wurden.” Allein in dieser Zeit stiegen die Ausgaben für die Mindestsicherung um 40 Prozent an.

Hohe Ausgaben, kurze Bezugsdauer

Pro Bedarfsgemeinschaft wurde 2016 österreichweit durchschnittlich 4.789 Euro ausgegeben, Vorarlberg liegt mit 4.982 Euro auf Platz drei hinter Tirol ( 5.329 Euro) und Wien (5.110 Euro). Auch wenn die Politik bemüht ist, die Bezugsdauer der Mindestsicherung möglichst kurz zu halten: Vorarlberg hat mit einer durchschnittlichen Bezugsdauer von 6,2 Monaten die österreichweit kürzeste Laufzeit der Mindestsicherung (Aus Niederösterreich und Steiermark sind hier keine Zahlen bekannt).

Pensionisten, Alleinerziehende und Kinder

Doch wer bekommt Mindestsicherung? Von den 6.035 Bedarfsgemeinschaften im Ländle sind fast jede zweite eine alleinstehende Person – über 60 Jahren. Allein 2.960 Personen im Pensionsalter auf Mindestsicherung angewiesen. Ebenso 1.257 Alleinerziehende (nur Frauen), davon 84 Familien mit vier oder mehr Kindern. Weiters folgen 901 Paare mit Kindern und 198 Paare ohne Kindern. 550 Gemeinschaften lassen sich hier nicht einordnen. Dazu zählen laut Statistik Austria beispielsweise Familien, bei denen noch erwachsene Kinder im selben Haushalt leben. Unterm Strich sind Kinder die größte Gruppe, die von Mindestsicherung profitieren: 4.745 Kinder, davon 2.269 Kinder von alleinerziehenden Müttern sind auf diese Unterstützung angewiesen.

Jeder Dritte braucht nur drei Monate lang Geld

Von den 13.078 Personen im Ländle bezogen 4.079 (31,19 Prozent) die Mindestsicherung für weniger als drei Monate. Dem gegenüber stehen 6.951 Personen (47,09 Prozent), die für über sechs Monate von der Mindestsicherung leben, 3.275 Personen (25,04 Prozent) sogar länger als 20 Monate. Im Vergleich dazu die Bundeshauptstadt Wien: Die durchschnittliche Bezugsdauer liegt bei über 9 Monaten, Dreiviertel der Bezieher leben länger als 6 Monate von der Mindestsicherung, 49,58 Prozent sogar länger als 20 Monate.

Hohe Ausgaben in Tirol und Vorarlberg

Vergleicht man jedoch die durchschnittliche Bezugsdauer mit den getätigten Ausgaben in den einzelnen Bundesländern, sehen die Zahlen anders aus: Pro Bedarfsgemeinschaft und Monat gibt Tirol mit 882 Euro am meisten aus, dicht gefolgt vom Ländle mit 803 Euro. Wien liegt mit 580 Euro pro Monat und Bedarfsgemeinschaft klar darunter.

Die hohen monatlichen Ausgaben erklärt Wiesflecker durch die hohen Lebenserhaltungskosten in Vorarlberg und Tirol: “Wir leben in einem Land mit hohen Lebenserhaltungs- und Wohnkosten und wir haben Wohnkosten nach Orientierungspreisen abgedeckt.” Damit sind die Richtsätze in den beiden westlichen Bundesländer höher als im Osten der Republik. Seit 1.7.2017 sind die Wohnkosten stärker begrenzt, ab hier greift die Novellierung des Mindestsicherungsgesetzes und der Mindestsicherungsverordnung des Landes.

Anerkannte Flüchtlinge machen 30 Prozent aus

Doch auch die großen Flüchtlingsströme seit Mitte 2015 machen sich in der Statistik bemerkbar. So sind laut dem Land Vorarlberg der Anteil von anerkannten Flüchtlingen mit Bleibestatus an den Beziehern der Mindestsicherung in den Jahren 2012 bis 2014 konstant bei 13 bis 14 Prozent. Im Jahr 2015 stieg ihr Anteil auf 19 Prozent, 2016 lag er bei 30 Prozent.

Spitze der Ausgaben sei erreicht

Mit weiteren größeren Steigerungen rechnet die Landesrätin alles in allem jedoch nicht. Einerseits soll die Novellierung der Gesetze eine Reduzierung der Kosten bringen, da ja gewisse Ausgaben gedeckelt wurden. Andererseits stagnieren derzeit die Neuzugänge in die Mindestsicherung oder sind sogar rückläufig. “Neben den Steigerungen bei den Bedarfsgemeinschaften und im Budget ist auch eine Steigerung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gelungen: in den Jahren 2011 – 2016 um 90 Prozent von 405 Arbeitsaufnahmen jährlich auf 771 Arbeitsaufnahmen”, betont Wiesflecker.

Arbeit statt Mindestsicherung

Allein in den letzten 12 Monaten habe man 500 Flüchtlinge vermitteln können, wie auch die VN berichten. “Unsere Anstrengungen im Bereich des Spracherwerbs, der Qualifizierung, der Beschäftigungsinitiativen tragen Früchte und müssen natürlich laufend noch verstärkt und verbessert werden”, schließt Wiesflecker. Wer sich nicht kooperativ zeigt, muss mit Kürzungen rechnen: Allein im ersten Halbjahr wurden 319 Mahnungen ausgesprochen, 195 eine schriftliche Aufforderung zur AMS-Vormerkung verschickt und 442 Personen die Mindestsicherung gekürzt. Der Anteil anerkannter Flüchtlinge: 108 Mahnungen, 67 Aufforderungen zur AMS-Vormerkung und 123 finanzielle Kürzungen.