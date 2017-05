Mindestpension für Vollzeitmütter: 74-Jährige startet “Oma-Revolte” in Bregenz

830 Euro Netto, so hoch ist die Mindestpension in Österreich. Soviel erhält auch Gertraud Burtscher, Mutter von sieben Kindern. Zum Leben zuwenig, zum Sterben zuviel – also begann sie mit 60 noch ein Jus-Studium und arbeitet seit ihrem Abschluss bei einem Steuerberater.

Revolutionsauftakt in Vorarlberg

Dass die Kindererziehungszeiten in der Pension nicht berücksichtigt werden, damit will sie sich nicht abfinden. Daher ruft die 74-Jährige zur Oma-Revolte auf, demonstriert wird ab 15 Uhr am Leutbühel in Bregenz.