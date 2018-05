Mindestens zwölf tote Zivilisten bei Angriff in Mali

Bei einem Angriff im westafrikanischen Mali sind nach Angaben aus Militärkreisen mindestens zwölf Zivilisten getötet worden. Der Angriff sei am Samstag auf einem Markt in der Stadt Boulekessi im Norden des Landes nahe der Grenze zu Burkina Faso verübt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Kreisen der G-5-Sahel-Eingreiftruppe.

Malische Truppen unter dem G-5-Sahel-Kommando stünden “im Zentrum dieses Vorfalls”. Einer der malischen Soldaten sei von einem bewaffneten Mann auf dem Markt attackiert worden, hieß es. Anschließend seien dort mindestens zwölf Zivilisten getötet worden, die Umstände seien aber noch unklar.

Aus Kreisen der malischen Armee hieß es, es sei schwierig, Telefonkontakt in die Gegend herzustellen. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, um herauszufinden, wie viele Zivilisten tatsächlich getötet worden seien und wer den Soldaten angeschossen habe.

Ein früherer malischer Minister aus der Region sagte AFP, Augenzeugen zufolge gehe der Vorfall auf militärische “Fehler” zurück. Den Augenzeugen zufolge seien “mehr als 15 Zivilisten getötet” worden. Zwei Augenzeugen hätten ausgesagt, ein bewaffneter Mann habe einen malischen Soldaten angeschossen, der nun in Lebensgefahr schwebe. Details seien noch nicht bekannt.

Der malischen Armee werden immer wieder willkürliche Festnahmen und außergerichtliche Hinrichtungen im Kampf gegen Jihadisten im Norden des Landes vorgeworfen.

2012 hatten mehrere überwiegend islamistische Gruppierungen die Kontrolle über den Norden Malis übernommen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff 2013 militärisch ein und drängte die Islamisten und Tuareg-Rebellen zurück. Mittlerweile überwacht die UN-Mission MINUSMA einen 2015 geschlossenen Waffenstillstand. An der MINUSMA-Mission, die immer wieder Ziel von Angriffen wird, nehmen auch drei Bundesheer-Soldaten teil. An der EU-Trainingsmission in Mali (EUTM) ist Österreich mit neun Soldaten beteiligt.

Die G-5-Sahel-Truppe der Länder Mali, Niger, Mauretanien, Burkina Faso und Tschad soll gegen Jihadisten und Menschenhändler in der Region vorgehen.