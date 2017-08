Mindestens zwölf Tote nach Ausschreitungen in Myanmar

Kofi Annan riet zu einer langfristigen Lösung für Rakhine - © APA (AFP)

Bei Ausschreitungen in Myanmar sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Regierung des buddhistisch geprägten Landes am Freitag mitteilte, wurden bei koordinierten Angriffen auf 24 Polizeiwachen und bei dem Versuch, in einen Armeestützpunkt einzudringen, fünf Polizisten sowie sieben Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya getötet. Die Kämpfe dauern noch an.