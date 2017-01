Mindestens zwölf Flüchtlinge bei Bootsunglück ertrunken

Die Regierungschefin warnte die Haitianer vor den Gefahren der Überfahrt in kleinen Booten. “Die Erfahrung zeigt uns, wie gefährlich die Reise zwischen unseren Ländern ist”, sagte sie. Für den Tod der Haitianer machte sie Schlepper verantwortlich. “Irgendjemand profitiert von der gefährlichen Reise. Wir werden das nicht akzeptieren.” Haiti ist das ärmste Land Lateinamerikas. Immer wieder versuchen Haitianer, in Booten zu anderen Inseln in der Region zu gelangen.

(APA/dpa)