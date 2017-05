Polizist bei Anschlag in Jakarta getötet

Der Anschlag ereignete sich an einem belebten Busbahnhof - © APA (AFP)

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta hat sich offenbar ein Selbstmordattentäter an einem belebten Busbahnhof in die Luft gesprengt. Ein Polizist wurde durch die Explosion am Terminal Kampung Melayu im Osten Jakartas getötet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neun Menschen wurden demnach bei der Explosion verletzt, darunter vier weitere Polizisten.