Mindestens zehn Tote bei Anschlag auf Markt in Nordsyrien

Den Angaben zufolge ereignete sich der Anschlag am Samstagnachmittag auf dem Markt von Al-Dana in der nordsyrischen Provinz Idlib. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten in Syrien, ihre Angaben können von unabhängiger Seite nur schwer überprüft werden.

Am Sonntag beginnt für Muslime in aller Welt das wichtige Fest Eid al-Fitr, das den Fastenmonat Ramadan beendet. Die Provinz Idlib wird von verschiedenen Rebellengruppen kontrolliert, darunter die Jihadistenmiliz Tahrir al-Scham.

(APA/ag)