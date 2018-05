Mindestens neun Tote bei Anschlag im afghanischen Jalalabad

Bei einem Anschlag auf ein Regierungsgebäude im ostafghanischen Jalalabad sind mindestens neun Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien bei der Attacke in der Hauptstadt der Provinz Nangarhar am Sonntag verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der örtlichen Gesundheitsbehörde, Inamullah Miakhel.

Ein Selbstmordattentäter habe ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug vor dem Gebäude der Finanzbehörde gezündet, sagte Gouverneurssprecher Attaullah Khugyani der Deutschen Presse-Agentur. Daraufhin hätten weitere Angreifer das Regierungsgebäude gestürmt und sich Gefechte mit afghanischen Sicherheitskräften geliefert. Dabei sei mindestens einer der Angreifer ums Leben gekommen.

Einem Mitglied des Provinzrats, Sohrab Kaderi, zufolge sind zwei Polizisten und ein Geheimdienstmitarbeiter unter den Toten. Nach seiner Darstellung hatte zunächst ein Selbstmordattentäter seine Sprengstoffweste vor dem Regierungsgebäude gezündet. Vier weitere Angreifer folgten. Aus dem Inneren des Gebäudes seien mindestens zwei weitere Explosionen zu hören gewesen.

Zunächst reklamierte keine Gruppe die Attacke für sich.