Mindestens neun Tote bei Kämpfen in der Nähe von Damaskus

Die Wasserzufahr durch den Barada-Fluss ist unterbrochen

Ungeachtet einer seit Ende Dezember geltenden landesweiten Waffenruhe haben Regierungstruppen und islamistische Rebellen in Syrien ihre Kämpfe um die Wasserzufuhr von Damaskus fortgesetzt. Bei Gefechten in Wadi Barada, einem von den Rebellen gehaltenen Tal in der Nähe der syrischen Hauptstadt, seien in der Nacht mindestens sieben Soldaten und zwei Zivilisten getötet worden, berichteten Aktivisten.