Mindestens fünf Tote nach Wintersturm in Kapstadt

In Folge eines schweren Wintersturms sind im südafrikanischen Kapstadt örtlichen Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Blitzeinschlag kam in Kraaifontein am Ostrand von Kapstadt starb eine vierköpfige Familie in den Flammen ihres Hauses, darunter vierjährige Zwillinge, wie der Nachrichtensender eNCA am Mittwoch berichtete.

Zudem kam ein 60-jähriger Mann unweit von Kapstadt ums Leben, als seine Hütte wegen der starken Winde einstürzte. Der Wind peitschte hohe Wellen des Atlantiks über Straßen und Küstenpromenaden in Kapstadt. In höheren Lagen der Provinz Westkap sollte es dem Wetterdienst zufolge am Mittwoch auch noch schneien. Zudem wurde in Folge von erwarteten heftigen Regenfällen vor Überschwemmungen gewarnt. Alle Schulen in der Provinz blieben am Mittwoch geschlossen. Das soziale Netzwerk Facebook ermöglichte es Bürgern in Kapstadt, sich als “sicher” zu markieren – eine Funktion, die auch nach Anschlägen genutzt wird. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken