Bei einer Schießerei in einer mexikanischen Schule sind mindestens drei Menschen getötet worden. Mindestens fünf weitere seien verletzt worden, als ein Schüler in Monterrey auf seine Mitschüler gefeuert habe, teilte die Behörden am Mittwoch im Bundesstaat Nuevo Leon mit. Anschließend habe der Schütze versucht, sich selbst zu töten.

