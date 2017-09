In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Der Attentäter habe sich an einem Kontrollposten in der Nähe eines Cricket-Stadions, in dem ein Turnier stattfand, in die Luft gesprengt. Über weitere Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Cricket-Spieler seien wohlauf, zitierte der Fernsehsender Tolo den afghanischen Cricket-Verband. Cricket ist in Afghanistan neben Fußball Nationalsport. Kabul ist in den vergangenen Monaten vermehrt Ziel von Anschlägen geworden. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken