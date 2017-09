Mindestens drei Tote bei Anschlag nahe Stadion in Kabul

Afghanische Sicherheitskräfte am Anschlagsort. - © AP Photo/Rahmat Gul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Der Attentäter habe sich an einem Kontrollposten in der Nähe eines Cricket-Stadions, in dem ein Turnier stattfand, in die Luft gesprengt. Über weitere Opfer gab es zunächst keine Angaben.