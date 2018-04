Mindestens 40 Tote nach Sturm in Indien

Bei einem heftigen Sturm in Indien sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten örtliche Behörden und Medien am Freitag. Der Sturm war am Mittwochabend mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde über die Staaten Uttar Pradesh und Rajasthan im Norden des Landes hinweggefegt und hatte unter anderem Bäume entwurzelt und Häuser zum Einsturz gebracht.

Laut Behörden starben 26 Menschen in Uttar Pradesh, in Rajasthan waren es einem Bericht der “Times of India” zufolge 14 Menschen. Fast 200 weitere Menschen wurden demnach in den beiden Staaten verletzt. Zahlreiche Haushalte hatten keinen Strom, Dutzende Züge fielen aus.

Der Sturm hatte auch an Eingangstoren zum weltberühmten Taj Mahal zwei Minarette von ihren Sockeln gerissen. Das Taj Mahal selbst und die vier großen Minarette, die den weißen Marmorbau aus dem 17. Jahrhundert in der nordindischen Stadt Agra umgeben, blieben nach Angaben der Archäologiebehörde unversehrt.