Mindestens 39 Tote bei Angriff auf Nachtclub in Istanbul

Mit dem Anschlag auf den Nachtclub “Reina” hat der Attentäter nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan “Chaos” verbreiten wollen. “Sie wollen die Moral unseres Landes zerstören und Chaos verbreiten, indem sie mit diesen schändlichen Angriffen gezielt Zivilisten attackieren”, erklärte Erdogan am Sonntag. Die Türkei sei aber entschlossen, “den Kampf gegen den Terror” fortzusetzen und alles Notwendige für die Sicherheit der Bürger zu unternehmen.

Laut Innenminister Süleyman Söylu war der Attentäter am Sonntagvormittag weiter auf der Flucht. Der direkt am Bosporus auf der europäischen Seite der Metropole gelegene Club ist bei türkischen Prominenten sowie ausländischen Touristen beliebt.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Im vergangenen Jahr hatten sowohl die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als auch die kurdische Extremistengruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK) schwere Anschläge in Istanbul verübt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden in der Hauptstadt Ankara am Samstag acht mutmaßliche IS-Mitglieder unter dem Verdacht festgenommen, einen Anschlag zu Silvester geplant zu haben.

Gouverneur Vasip Sahin sprach von einem einzelnen Angreifer, der in dem bekannten Club “Reina” im Bezirk Ortaköy das Feuer auf Feiernde eröffnet habe. Es handle sich um einen Terroranschlag. Einige Medien berichteten dagegen unter Berufung auf Augenzeugen, es habe mehrere Täter gegeben, die zunächst Weihnachtsmannkostüme getragen hätten.

Nach Angaben Sahins erschoss mindestens ein Angreifer in einem Weihnachtsmannkostüm einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang des Nachtclubs, bevor er im Inneren des Clubs wahllos um sich schoss. Er habe “auf die brutalste und gnadenloseste Weise auf unschuldige Menschen gezielt, die nur hergekommen waren, um Silvester zu feiern und Spaß zu haben”, sagte Sahin. Die Nachrichtenagentur Dogan berichtete von zwei Angreifern, dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung.

Dogan zufolge feierten und tanzten zum Zeitpunkt des Angriffs zwischen 700 und 800 Menschen in dem berühmten Nachtclub am Ufer des Bosporus. Augenzeugen hätten berichtet, die Angreifer hätten Arabisch gesprochen.

Dem Sender CNN Türk zufolge begann der Angriff auf die Silvesterfeier um etwa 01.15 Uhr (Ortszeit; 23.30 Uhr Samstag MEZ). Justizminister Bekir Bozdag erklärte auf Twitter: “Das ist ein hinterhältiger und verräterischer Terroranschlag gegen unsere Türkei, unseren Frieden, unsere Einheit, unsere Brüderlichkeit und gegen uns alle.” Der Kampf gegen den Terror werde “entschlossen” weitergeführt.

Polizisten riegelten den Tatort ab. Zu sehen waren Partygäste, Männer in Anzügen und Frauen in Cocktailkleidern, die im Schockzustand den Nachtclub verließen. Dem Nachrichtensender NTV zufolge sprangen während des Angriffs mehrere Menschen in Panik in den Bosporus, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die türkische Polizei hatte vor den Neujahrsfeiern die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Unter anderem wurde für die Silvesternacht ein Fahrverbot für Lastwagen in den zentralen Vierteln Istanbuls sowie im Zentrum der Hauptstadt Ankara erlassen. Die Polizei war in Istanbul mit 17.000 Beamten im Einsatz. Medienberichten zufolge waren einige Polizisten zur Tarnung als Weihnachtsmänner verkleidet, auch der Attentäter soll ein solches Kostüm getragen haben.

US-Präsident Barack Obama sprach der Türkei seinem Sprecher zufolge in einer ersten Reaktion sein Beileid aus und bot den Behörden des NATO-Partners Unterstützung an. Das deutsche Auswärtige Amt in Berlin erklärte in der Nacht über Twitter: “Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in Istanbul.” Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini schrieb auf Twitter: “2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern.”

Russlands Präsident Wladimir Putin drückte ebenfalls der Türkei sein Beileid aus. “Man kann sich kaum ein Verbrechen vorstellen, das zynischer als die Tötung friedlicher Menschen mitten im Neujahrsfest wäre”, so Putin in einem Telegramm an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, wie das staatliche russische Nachrichtenportal “Sputnik” am Sonntag berichtete. Der russische Staatschef drückte den Hinterbliebenen der Opfer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung. Er versicherte, dass Russland ein verlässlicher Partner der Türkei im Kampf gegen den Terrorismus sei.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte das Attentat von Istanbul als “menschenverachtenden und hinterhältigen Anschlag”. “Ich verurteile diesen Anschlag und übermittele Ihnen mein Beileid”, schrieb die Kanzlerin nach Angaben des stellvertretenden Regierungssprechers Georg Streiter am Sonntag an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ihre Gedanken seien “bei den Opfern, Ihren Familien und Freunden”.

In der Türkei sind im vergangenen Jahr mehrere Angriffe verübt worden. Istanbul war am 10. Dezember von einem Anschlag vor einem Fußballstadion erschüttert worden, bei dem 44 Menschen starben. Zu diesem Angriff bekannten sich radikale Kurden. Im Juni kamen etwa 45 Menschen ums Leben, als mutmaßliche Mitglieder der Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) den Flughafen der Stadt angriffen.

