Mindestens 33 Menschen bei Zugsunglück im Kongo getötet

Bei einem Zugsunglück in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 33 Menschen getötet worden, die sich als blinde Passagiere in den Güterwaggons befanden. Zudem gebe es 26 Schwerverletzte, sagte der Gouverneur der Provinz Lualaba, Richard Muyej Mangez Mans, am Montag. Offenbar war der Zug entgleist und einen Hang hinabgerutscht. Dabei fingen die Tankwaggons Feuer.

Helfer suchten in den ausgebrannten Waggons nach weiteren Opfern. Zu dem Güterzug gehörten 13 mit Treibstoff gefüllte Tankwaggons. Der Zug war nicht für den Passagiertransport ausgelegt.

“Wenn Menschen mit diesem Zug gereist sind, betrachten wir sie als blinde Passagiere”, sagte ein Sprecher der kongolesischen Bahngesellschaft SNCC. Das Unglück ereignete sich an einem ansteigenden Streckenabschnitt nahe dem Bahnhof Buyofwe an der Strecke zwischen Lubumbashi und Luena.

Die Bergungsarbeiten waren schwierig. Der Unglücksort ist schwer zugänglich, wegen der Regenzeit sind Straßen und Pisten kaum befahrbar.