Kabul immer wieder Ziel von Anschlägen - © APA (AFP/Symbolbild)

In einer Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Freitag ein Selbstmord-Attentäter in die Luft gesprengt. Mindestens 30 Menschen seien bei dem Anschlag an dem muslimischen Gebetstag ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Sicherheitskräfte hätten die Leichen aus der Moschee der schiitischen Glaubensrichtung geborgen, hieß es.