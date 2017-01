Mindestens 27 Tote bei Zugsunglück in Südindien

Zugsunglück in Andhra Pradesh - © APA (AFP)

Bei einem Zugsunglück in Südindien sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen und 50 verletzt worden. Sieben Waggons und die Lok des Hirakand-Expresses entgleisten am späten Samstagabend in der Nähe des Bahnhofs Kuneru im Staat Andhra Pradesh, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Der Zustand von sieben Verletzten sei kritisch. Der Zug hatte 22 Waggons.