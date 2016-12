29 Tote bei drei Anschlägen in Bagdad

Zwei Bomben explodierten im Zentrum der irakischen Hauptstadt - Opferzahl könnte noch steigen. - © APA/AFP

Bei drei Anschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstag 29 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Polizei und Ärzten wurden mehr als 50 weitere verletzt. Zu den Anschlägen bekannte sich die Islamisten-Miliz IS. Sie hat im Irak massiv an Boden verloren, aber in der stark befestigten Hauptstadt immer wieder Anschläge verübt.