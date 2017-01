Mindestens 21 Tote bei Bombenexplosion in Pakistan

Sicherheitskräfte inspizieren den Anschlagsort - © APA (AFP)

Bei einem Bombenanschlag auf einem Markt in Parachinar im Nordwesten Pakistans sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Mehr als 50 weitere Menschen wurden bei der Explosion am frühen Samstag verletzt, 15 von ihnen schwer, wie die Behörden mitteilten. Die Bombe soll in einer Karre versteckt gewesen sein, mit der in der Regel Gemüse auf den Markt gebracht wird.