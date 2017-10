19 Tote bei Zusammenstoß von Zug und Bus nahe Moskau

Bus dürfte trotz roter Ampel auf die Gleise gefahren sein - © APA (Symbolbild/Archiv)

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Bus sind in Russland mindestens 19 Menschen getötet worden. Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Freitag in der Region Wladimir nordöstlich von Moskau, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete. Bei den Opfern handelte es sich nach Angaben des regionalen Innenministeriums ausschließlich um Businsassen.