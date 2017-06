Mindestens 19 Tote bei Waldbrand in Portugal

Drei Opfer seien an Rauchvergiftung gestorben, die übrigen seien in ihren Autos auf der Straße von Figueiro dos Vinhos nach Catanheira de Pera verbrannt, als sie versuchten, den Flammen zu entkommen, sagte Innenstaatssekretär Jorge Gomes in der Nacht auf Sonntag. 14 Dorfbewohner und sechs Feuerwehrleute wurden verletzt.

Der Waldbrand war am Nachmittag ausgebrochen und hatte sich mit rasender Geschwindigkeit in vier Richtungen ausgebreitet. Laut Gomes sind mehrere Dörfer betroffen, das Ausmaß der Schäden sei jedoch noch unbekannt. In Portugal herrschten am Samstag Temperaturen von teilweise über 40 Grad Celsius.

(APA/Ag.)