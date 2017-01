Bei einem Verkehrsunfall in Ecuador sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Ein Linienbus war in der Nacht auf Samstag nahe der Stadt Guayaquil im Südwesten des Landes mit einem Schulbus und einem Jeep kollidiert. 17 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. In dem Schulbus saßen zum Zeitpunkt des Unfalls keine Kinder, wie aus Kreisen der Sicherheitskräfte verlautete.

Das Unglück ereignete sich zwischen den Städten Yaguachi und Milagro. Verkehrsunfälle zählen in Ecuador zu den häufigsten Todesursachen. (APA/ag.)