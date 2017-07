Mindestens 18 Tote bei Überschwemmungen in China

Mehr als 110.000 Menschen flüchteten vor den Wassermassen - © APA (AFP)

Bei Überschwemmungen im Nordosten Chinas sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, 18 weitere wurden vermisst. Starke Regenfälle am Donnerstag und Freitag hatten die Überschwemmungen in Teilen der Provinz Jilin verursacht, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete.