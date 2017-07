Mindestens 17 Verletzte bei Schießerei in US-Nachtclub

In einem Nachtclub im US-Staat Arkansas sind am Samstagmorgen (Ortszeit) mindestens 17 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Auslöser sei anscheinend ein Streit gewesen, zitierten die Sender ABC und CNN die Polizei. Es gebe keinen terroristischen Hintergrund. Wie viele Schützen an dem Vorfall in der “Power Lounge” in Little Rock beteiligt waren, blieb zunächst unklar.

Den Medienberichten zufolge sprach die Polizei von einem "Schusswechsel". Wie es weiter hieß, brach unter den Besuchern Panik aus. Viele seien zum Ausgang gestürmt. Dabei seien mehrere weitere Menschen verletzt worden. (APA/dpa)