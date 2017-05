Mindestens 17 Tote bei Kämpfen im Ost-Kongo

Bei Kämpfen zweier Milizen in einem mineralienreichen Gebiet im Ost-Kongo sind nach Angaben eines örtlichen Beamten mindestens 17 Kämpfer getötet worden. Bei den Gefechten in der Nähe des Ortes Bibwe im Bezirk Masisi sei es um die Kontrolle der örtlichen Minen gegangen, erklärte am Freitag John Banyende, der Präsident der zivilgesellschaftlichen Vereinigung der Provinz Süd-Kivu.

Ein Sprecher der Streitkräfte bestätigte die Kämpfe vom Mittwoch und Donnerstag, nannte aber keine weiteren Einzelheiten. Im Ost-Kongo sind zahlreiche Milizen aktiv; oft geht es ihnen nur um die Bodenschätze der Region wie Gold, Diamanten und Coltan. (APA/dpa)