In der nordafghanischen Provinz Kunduz ist ein Kind gestorben, als Taliban am Donnerstag in der Früh fünf Mörsergranaten in Richtung Gouverneurspalast abschossen. Neun Kinder seien laut Angaben eines lokalen Politikers verletzt worden. In der Provinz Kandahar starben in der Nacht auf Donnerstag laut Verteidigungsministerium zudem 13 Soldaten in Gefechten mit Taliban.

Die Gefechte fanden im Bezirk Maiwand statt. Acht Soldaten seien dabei verletzt worden, aber auch viele Talibankämpfer seien getötet worden, sagte Ministeriumssprecher Dawlat Waziri. Kandahar gehörte bisher zu den sichereren südlichen Provinzen. Seit einigen Wochen häufen sich aber die Angriffe, und internationale Sicherheitsexperten warnen unter Berufung auf vertrauliche Berichte vor einer bevorstehenden Talibanoffensive. (APA/dpa)