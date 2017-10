Mindestens 13 Menschen sind im Westen Pakistans bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Bus und ein Kleintransporter stießen am Samstag nahe der Stadt Quetta in der Provinz Baluchistan zusammen, teilte die Polizei mit. 24 Menschen wurden demnach verletzt. Ein Arzt des Krankenhauses Civil Hospital in Quetta sagte, die Zahl der Toten werde vermutlich noch steigen.

Als Unfallursache vermutete die Polizei zu schnelles Fahren. Der pakistanische Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Verkehrsunfälle mit Todesopfern kommen in Pakistan häufig vor. Verantwortlich dafür sind unter anderem schlechte Straße, rücksichtsloses Fahren sowie mangelhaft gewartete Fahrzeuge. Quetta ist die Provinzhauptstadt von Baluchistan. (APA/dpa)