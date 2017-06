Einigung über Duldung britischer Tory-Minderheitsregierung

Premierministerin May und DUP-Chefin Foster unterzeichneten Abkommen - © APA (AFP)

Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl hat sich die britische Premierministerin Theresa May auf ein Regierungsabkommen mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) geeinigt. Das entsprechende Abkommen wurde am Montag von den Unterhändlern der Parteien in Anwesenheit der beiden Vorsitzenden May und Arlene Foster unterzeichnet.