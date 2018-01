Millionenbeute bei Überfall auf Pariser Luxushotel Ritz

Bei einem Raubüberfall auf das Pariser Luxus-Hotel Ritz haben fünf Tatverdächtige Schmuck im Millionenwert erbeutet.

Wie der Radionachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf Polizeikreise berichtete, schlugen die Täter am Mittwochabend mit Äxten in der Hotelhalle Schmuckvitrinen ein, in denen Schmuckstücke verschiedener Juwieliere ausgestellt waren. Weil auch Schüsse fielen, dachten Hotelgäste zuerst an einen Terroranschlag, wie “krone.at” berichtet. “Wir haben einen lauten Krach gehört und viel Radau auf der Straße”, sagte ein Hotelangestellter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. “Wir wussten nicht, was passiert. Man sagte uns, es ist ein bewaffneter Überfall.”