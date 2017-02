Millionen New Yorker sollen das gleiche Buch lesen

New York soll sich zu einem stadtweiten Lesekreis zusammenschließen - © APA (AFP/Getty)

Die Millionenmetropole New York soll sich zu einem stadtweiten Lesekreis zusammenschließen. “One Book, One New York” (Ein Buch, ein New York) heißt die Aktion von Bürgermeister Bill de Blasio, bei der so viele New Yorker möglich parallel das gleiche Buch lesen und dann diskutieren sollen.