Millionen in Südasien leiden weiter unter Überschwemmungen

Viele sind von Normalität noch weit entfernt - © APA (AFP)

Nach den heftigen Monsun-Regen in Südasien leiden immer noch Millionen Menschen in Indien, Nepal und Bangladesch unter den Folgen der Überflutungen. Die Zahl der Todesopfer seit dem Beginn der heftigen Regenfälle am 10. August stieg unterdessen auf mehr als tausend, wie die Behörden der drei Länder am Donnerstag mitteilten.