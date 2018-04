Millionen Euro in Form alter Schilling-Noten sind verfallen

Wer jetzt noch eine 500-Schilling-Banknote "Otto Wagner" oder den Schilling-Tausender "Erwin Schrödinger" aus der vorletzten Schilling-Reihe in einem Geheimversteck findet, hat Pech gehabt.

Zwei Wochen lang tourten Euro-Busse der Nationalbank in Sondertouren seit 9. April durch Österreich. 2.900 Menschen tauschten ihre alten Schilling in Euro. Bei den zehn Stopps wurden 8,3 Mio. Schilling in gut 600.000 Euro getauscht. Nur ein Drittel der Summe entfiel auf die beiden nun ausgelaufenen Scheine.