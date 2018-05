Milliarden-Klage gegen Ramos wegen Salah-Fouls

Der ägyptische Anwalt Bassem Whaba hat Real-Verteidiger Sergio Ramos verklagt - wegen Körpververletzung an Nationalspieler Mohamed Salah. Er fordert eine Milliarde Euro.

Wie “Sportbild” berichtet, hat der ägyptische Anwalt Bassem Whaba Real-Star Sergio Ramos wegen seines Fouls an Ägypten-Nationalspieler Mohamed Salah geklagt – auf eine Milliarde Euro. Im Gespräch mit dem TV-Sender “Sada Elbalad” erklärte Whaba: Die Summe sei “für den physischen und psychischen Schaden, den Ramos Salah und den Menschen in Ägypten zugefügt hat.” Der Anwalt ist überzeugt: “Ramos hat Mo Salah absichtlich verletzt und sollte dafür bestraft werden. Ich habe Anklage erhoben und eine Beschwerde an die Fifa gerichtet.”