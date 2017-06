“Millennium”-Schauspieler Michael Nyqvist gestorben

In den drei Verfilmungen der “Millennium”-Thriller aus der Feder von Stieg Larsson (“Verblendung”, “Verdammnis”, “Vergebung”) hatte Nyqvist den Journalisten Mikael Blomqvist gespielt. Die TV-Serie, die auch im Kino lief, öffnete Nyqvist in Hollywood so manche Türe – so war er u.a. als Gegenspieler von Tom Cruise in “Mission: Impossible – Phantom Protokoll” oder als böser Russen-Mafiosi in “John Wick” (mit Keanu Reeves, ) zu sehen.

Auch in deutschen Produktionen, wie der Henning-Mankell-Verfilmung “Der Chinese” oder in dem auf wahren Vorfällen basierenden Politdrama “Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück” (mit Daniel Brühl und Emma Watson), spielte er mit.

