Militärmusik Vorarlberg beim „Sommerkonzert“ in der Bodenseegemeinde Lochau

Dieses Konzert in der überdachten Open-Air-Arena im Lochauer Schulhof hat in der langjährigen Garnisonsgemeinde Lochau am Bodensee schon Tradition. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen altösterreichische Märsche, Melodien aus Operetten und Musicals, Walzerklänge und Fanfaren. Für den stimmungsvollen Konzertausklang sorgen dann die „Lochauer Bierblosn“ mit böhmisch-mährischer Blasmusik.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, der Eintritt ist frei. Die Gemeinde Lochau mit Bürgermeister Michael Simma und der Musikverein Lochau mit Vorstand Wolfram Baldauf freuen sich zusammen mit der Militärmusik Vorarlberg über einen zahlreichen Besuch.