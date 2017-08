“Militärische Niederlagen des IS fördern Anschläge”

Feichtinger sieht zudem einen direkten Zusammenhang zwischen den militärischen Niederlagen des IS in Syrien und im Irak und Terroranschlägen in Europa. “Es gibt seit über einem Jahr den Aufruf des Kalifen, nicht mehr als Kämpfer nach Syrien oder in den Irak zu kommen, sondern zu Hause zu bleiben und dort Anschläge zu verüben”, sagte er.

Er unterscheidet zwei Gruppierungen, die im Westen Anschläge verüben. Die eine seien Zellen, die aus dem IS stammen oder direkt von ihm gesteuert werden. “Hier gehe ich davon aus, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Je schwächer das Kalifat wird, desto mehr fühlen die sich dazu aufgerufen, aktiv zu werden”, erklärte der Offizier. Die andere Gruppe seien Einzeltäter, die sich vornehmlich selbst radikalisieren. Hier seien die Umstände jedoch sehr individuell, sodass der Zusammenhang der Anschläge mit den militärischen Niederlagen des IS nicht verallgemeinert werden könne.

Der IS ist “zweifellos in Bedrängnis und befindet sich auf dem Rückzug”, meinte Feichtinger. Weite Teile des ehemals von ihm kontrollierten Gebietes habe er verloren. Trotzdem sei der IS noch nicht besiegt. Es habe sich im Raum Deir ez-Zor nahe der irakischen Grenze ein neues großes Rückzugsgebiet gebildet, in das sich Kämpfer aus Syrien und dem Irak zurückzögen. “Hier haben wir weiterhin mit längerfristigem Widerstand zu rechnen”, erklärte Feichtinger. Der IS treffe zudem in Stadtgebieten intensive Verteidigungsvorbereitungen, wie Sprengfallen und Scharfschützen. “Das ist ein enormes Problem für die angreifenden Kräfte”, so Feichtinger. “Wir gehen auch nicht davon aus, dass in den nächsten Wochen die Sache militärisch erledigt sein wird”. Er schätzt jedoch, dass der konventionell kämpfende IS, im Gegensatz zur Terrororganisation, in den kommenden Monaten besiegt werden könne.

Feichtinger geht von einer dreiteiligen IS-Strategie aus. Ziel des ersten Teils sei die Errichtung des Kalifats in Syrien und im Irak, dessen Gebiet gefestigt und ausgebaut werden solle. “Hier hat der IS massiv verloren”, erklärte der Offizier. Der zweite und dritte Teil der Strategie seien allerdings noch immer erfolgreich. Diese sehen einerseits die Eroberung neuer Gebiete vor. “Wir haben den Versuch, sich auszudehnen, in Libyen und Afghanistan gesehen, wir wissen nicht, was in nächster Zeit noch alles kommen wird”, so Feichtinger. Andererseits versuche der IS, Radikalisierung in vielen Ländern – auch in Europa – voranzutreiben, bestehende gesellschaftliche Systeme zu erschüttern und neue Anhänger zu finden.

Der Sieg über den IS in Syrien und im Nordirak stabilisiere allerdings keinesfalls die Region, denn es gebe noch immer “verschiedene konflikthafte Konstellationen”, so Feichtinger. In Syrien existiere beispielsweise “ein erstarktes syrisches Regime mit Sicherheitskräften, das massiv von Russland, dem Iran und der Hisbollah unterstützt wird”, erklärte er. Dem gegenüber stünden die Kurden und die Syrischen Demokratischen Kräfte. Zusätzlich seien in dem Gebiet radikalislamistische Gruppierungen, die mit der Terrororganisation Al-Kaida verbunden seien. Selbst nach einem Sieg über den IS vermutet Feichtinger in der Region versprengte Kämpfer, die “wahrscheinlich aus den Zentren vertrieben wurden, aber nach wie vor für Unruhe und Anschläge sorgen können.”

Eine Lösung des Konfliktes in Syrien ist laut Feichtinger nicht in Sicht. “Wenn es in eine Richtung Deeskalation geht, kann man sehr zufrieden sein, vor allem, wenn man die humanitäre Situation verbessern kann.” Dank der Deeskalationszonen in Syrien seien die militärischen Auseinandersetzungen gesunken, sodass das Assad-Regime seine Kräfte gegen den IS bündeln könne.

