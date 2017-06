Militärflugzeug vor Myanmar abgestürzt: Blackbox gefunden

Bei dem Unglück kamen mindestens 92 Menschen ums Leben - © APA (AFP)

Zwölf Tage nach dem Absturz eines Militärflugzeugs vor der Küste Myanmars mit 122 Menschen an Bord ist der Flugschreiber der Maschine gefunden worden. Die Blackbox wurde im hinteren Teil des Wracks entdeckt, berichteten staatliche Medien am Montag. Das Transportflugzeug vom Typ Shaanxi Y-8 war am 7. Juni in die Andamanensee gestürzt. Die Ursache des Absturzes ist noch nicht geklärt.