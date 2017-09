Militär rückte in Rio in Favela ein

Die Sicherheitslage hat sich seit Olympia 2016 stark verschlechtert - © APA (AFP)

Gewehrsalven und verängstigte Menschen, die vor Schüssen Schutz suchen: In der größten Favela von Rio de Janeiro ist ein Krieg zwischen Drogenbanden und Sicherheitskräften ausgebrochen. Die Behörden ordneten am Freitag an, dass 950 Soldaten in das Armenviertel Rocinha mit über 70.000 Einwohnern einrücken sollen, nachdem der Gouverneur des Bundesstaates rasche Unterstützung angefordert hatte.