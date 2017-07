Mili wieder Eldorado für Wasserballer

Die Bregenzer Militärbadeanstalt „Mili“ stellt den perfekten Rahmen für das traditionelle Wasserballturnier dar. Rund 60 Sportler werden sich am Samstag und Sonntag bei diesem Turnier messen. Zahlreiche fleißige Helfer haben in den Tagen zuvor alles vorbereitet. Vier Damen- und 16 Herrenteams kämpfen um den Sieg in den Wellen des Bodensees. Der Mitorganisator und der sportliche Leiter der SPG Dornbirn/Bregenz Jogy Mäser freut sich auf faire und spannende „Wasserspiele“ und am Samstag im Anschluss an die Promi-Spiele auf eine stimmungsvolle Sommernachtsparty.