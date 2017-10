Miley Cyrus – Darum hat sie sich neu erfunden

Die Tage, in denen der ehemalige Disney-Star twerkend, mit herausgestreckter Zunge und Marijuana rauchend in der Öffentlichkeit zu sehen war, sind vorbei. Miley Cyrus scheint endlich erwachsen geworden zu sein. Heute ist sie passionierte Feministin und engagiert sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender.

Während sie früher mit aller Kraft und mit allen Mitteln versuchte, das Hannah-Montana-Image abzuschütteln, akzeptiert sie es heute. In letzter Zeit sang sie sogar Lieder aus ihrer Zeit als Disney-Star.

Während eines Auftrittes in der “Carpool Karaoke” der “Late Late Show” erklärte die Sängerin, wieso sie sich selbst neu erfunden hat. Auf die Frage, was sie am meisten verändert habe, antwortete sie dem Moderator James Corden und erklärte die Gründe für ihre Veränderung.

“Die ersten VMAs 2013, mit dem Twerking und Robin Thicke haben mich zu der Aktivistin gemacht, die ich jetzt bin. Ich habe erkannt, dass ich, wenn so viele Menschen über etwas, das ich gemacht habe, oder mache, reden, etwas positives daraus machen sollte. Etwas das die Leben der Menschen ändern kann und nicht nur ein kontroverses Gesprächsthema ist das nichts bewirkt außer ein Halloweenkostüm für Menschen zu werden.”

Aus dem ehemaligen Teeniestar ist letztendlich doch noch eine verantwortungsvolle junge Frau geworden, die genau weiß, was sie will.

(Red.)