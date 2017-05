Milcherzeugung in Österreich stieg auch 2016

Die durchschnittliche Jahresmilchleistung wuchs damit auf 6.800 kg je Tier, ein Anstieg um 2,7 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekannt gab.

Mit rund 3,20 Mio. t (+3,0 Prozent) ging der größte Teil (88,1 Prozent) der erzeugten Rohmilch direkt an Be- und Verarbeitungsbetriebe. Abgesehen von einem geringfügigen Schwund wurde die restliche Rohmilch hofseitig verwertet: 277.000 t oder 7,6 Prozent der Erzeugung dienten als Futter für Kälber oder sonstige Haustiere. Und 117.000 t oder 3,2 Prozent kamen am oder ab Hof (direkt oder verarbeitet) der menschlichen Ernährung zu Gute.

Auch mehr Ziegen- und Schafmilch

Die erzeugte Schafmilchmenge stieg voriges Jahr um 2,1 Prozent auf 10.800 t. Pro Tier wurden im ganzen Jahr im Schnitt 436 kg (-0,7 Prozent) produziert, die Zahl der in Österreich gehaltenen Milchschafe stieg um 2,6 Prozent auf 24.700 Stück. Von der Schafmilcherzeugung gingen 72,7 Prozent in die menschliche Ernährung.

Bei Ziegenmilch legte die Erzeugung um 4,8 Prozent auf 21.600 t zu, 85,6 Prozent wurden der menschlichen Ernährung zugeführt. Im Schnitt lieferten die Tiere 657 kg (+0,6 Prozent), die Zahl der Milchziegen stieg um 4,2 Prozent auf 32.800.

(APA)