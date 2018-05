Milan Lovric ist neuer Betriebsleiter der TANN Dornbirn

Mit 30. April verabschiedete sich Ernst Marte in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge als Betriebsleiter der TANN Dornbirn hat der 47-jährige Milan Lovric angetreten.

Die SPAR-Laufbahn von Milan Lovric hat 1990 in der TANN Dornbirn begonnen. 1994 war Lovric maßgeblich am Aufbau des Qualitätsmanagements beteiligt und war anschließend sechs Jahre lang Qualitätsmanager, ehe er 2001 zum Produktionsleiter der TANN Dornbirn aufstieg. „Ernst Marte hat die Regionalität in Vorarlberg auf ein neues Level angehoben. Diese enge Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Landwirten werde ich fortführen und noch weiter ausbauen“, so der neue Betriebsleiter. In seiner Verantwortung liegen der TANN-Fleisch- und Wurstproduktionsbetrieb mit 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die fünf TANN-Filialen in den INTERSPAR-Märkten mit mehr als 100 Mitarbeitenden.