Milan-Coach Montella “unterschätzt niemanden”

Vincenzo Montella will mit Milan Gruppensieger werden - © APA

Der Trainer vom AC Milan, Vincenzo Montella, hat vor dem Auftakt in der Fußball-Europa-League am Donnerstag viel Respekt vor der Wiener Austria gezeigt und versprochen, “niemanden zu unterschätzen”. “Die Austria ist eine sehr gut organisierte Mannschaft. Sie bewegen sich viel und haben eine gute Aufteilung”, lobte der 43-Jährige die “Veilchen” am Mittwochabend auf der Pressekonferenz in Wien.