Mikl-Leitner will Niederösterreich “smart” werden lassen

Investitionen sollen das Land voranbringen - © APA

Die ÖVP NÖ will Niederösterreich zum “Smart Country” machen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Donnerstag nach einer Arbeitsklausur der Landespartei in Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten). Vorgestellt wurde ein Mobilitätspaket, das 2018 bis 2022 Investitionen in Höhe von 3,3 Mrd. Euro vorsieht. Damit sollen u.a. Öffis besser mit dem Individualverkehr verbunden werden.