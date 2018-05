Mikl-Leitner mit Waldhäusl-Aussagen "nicht glücklich"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat sich am Freitag mit Aussagen des für Flüchtlingsangelegenheiten in Niederösterreich zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FPÖ) "nicht glücklich" gezeigt. Sie stellte klar, dass es keine "Sammellager" gebe, sondern es sich um Grundversorgungsquartiere handle. Zudem könne in Landeseinrichtungen niemand "weggesperrt" werden.

In den vergangenen Tagen hätten sich viele besorgte Bürgerinnen und Bürger an sie gewendet, die “verunsichert” seien und Angst hätten, “dass jetzt Massenquartiere in ihrer Region errichtet werden”, betonte Mikl-Leitner. Es wäre daher ratsam, würde Waldhäusl richtig stellen, dass es sich bei den Unterbringungen nicht um “Sammellager”, sondern um Grundversorgungsquartiere des Landes handle.

Mikl-Leitner stellte auch klar, dass “Wegsperren” rechtlich nicht gedeckt wäre. Richtig sei, dass Personen in bestimmten Fällen – etwa kurz vor einer Abschiebung – in Bundeseinrichtungen als fremdenpolizeiliche Maßnahme festgehalten werden könnten.

Der Entzug der Grundversorgung, wenn sich Menschen mit negativem Asylbescheid nicht in den von Waldhäusl zugewiesenen Quartieren einfinden, sei “von der Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union gedeckt” (EU-Staaten haben nach einem rechtskräftigen negativen Asylbescheid keine Verpflichtung mehr, Asylwerber weiter zu versorgen), so Mikl-Leitner. Und es sei auch “von nationalen und Landesbestimmungen gedeckt” (Grundversorgung kann an einen bestimmten Aufenthaltsort gekoppelt werden).

“Richtig” ist für die Landeshauptfrau, “dass es bei Asylmissbrauch eine strenge und konsequente Vorgehensweise braucht. Dafür habe ich schon gekämpft, als es noch keinen Applaus dafür gab – allein auf weiter Flur, oft auch gegen den Widerstand damaliger Regierungskollegen. Das geht aber auch ohne dabei sprachlich abzudriften und dadurch die Landesleute zu verunsichern”, erklärte die frühere Innenministerin.

“Den Migrationswellen nach Europa muss man mit konsequenten Maßnahmen und Signalen begegnen”, sagte Mikl-Leitner weiter. “Das fängt bei den Personen an, die nur aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verlassen und dafür das Asylsystem missbrauchen wollen. Und das geht bis zu jenen Menschen, die tatsächlich Schutz brauchen und diesen Schutz und eine sichere Versorgung an einem sicheren Ort nahe ihrer Heimat erfahren sollen – und nicht am anderen Ende der Welt.”