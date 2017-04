Mika Zügle wieder samstags unterwegs

Mit dem Milka Zügle wird der Einkaufsbummel in der Innenstadt zum Erlebnis: Auch als „Städtle Express“ bekannt, fährt das Milka Zügle derzeit unregelmäßig an Samstagen jeweils von 10 bis 13 Uhr. Der aktuelle Fahrplan liegt im Tourismusbüro in der Rathausgasse 5 auf. Die Einstiegsstelle befindet sich vorübergehend bei der Apotheke Bludenz Stadt bzw. beim Wochenmarkt beim Riedmiller Denkmal. Nach Ende der Bauarbeiten in der Werdenbergerstraße ist die Ein- und Ausstiegsstelle wieder beim Nepomukbrunnen. Das Zügle bietet Platz für bis zu 30 Personen und kann auf Anfrage auch für private Feste und Feiern gemietet werden.