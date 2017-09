Migranten setzen aus der Türkei nach Griechenland über

Im Durchschnitt kamen demnach seit Anfang September knapp 175 Migranten pro Tag an. Dagegen hatten im August und im Juli dieses Jahren jeweils 120 und 74 Menschen pro Tag übergesetzt. Die griechischen Behörden führten diesen Anstieg auf das sommerliche Wetter zurück, das zurzeit in der Ägäis herrscht. “Wir beobachten aber weiterhin täglich die Lage”, sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Die EU hatte in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, die Türkei halte den im März 2016 zwischen Brüssel und Ankara vereinbarten Rückführungspakt ein.

Das EU-Türkei-Abkommen sieht vor, dass die Türkei den Flüchtlingszustrom eindämmt und die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen und kein Asyl erhalten, zurückschicken kann.

(APA/dpa)