Migranten kehren aus Griechenland in ihre Heimat zurück

“Es sind Menschen, die kein Asyl in Griechenland bekommen und einsehen, dass es für sie keine legale Chance gibt, in Europa zu bleiben”, sagte ein Offizier der Polizei. Die IOM bietet den Migranten eine Rückreise unter dem Schutz der Sicherheitsbehörden. Bevor sie ins Flugzeug steigen, bekommen sie zwischen 500 Euro und 1.500 Euro Starthilfe für das Leben in ihrer Heimat. Zurzeit sind in Griechenland mehr als 62.000 Migranten registriert. Sie wohnen meist in Flüchtlingslagern.

(APA/dpa)